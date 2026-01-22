Circuit International des Remparts

Angoulême Charente

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

2026-09-18

Inchangé depuis 1939 ! 1279 mètres de frissons pour les pilotes et d’émotions pour les spectateurs. Un Grand Prix en ville mythique dans un environnement de rêve. Authentique, conviviale et festif !



Ouverture de la billetterie samedi 20 décembre à 11h.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 31 90 contact@circuitdesremparts.com

English :

Unchanged since 1939! 1279 meters of thrills for drivers and emotions for spectators. A legendary city Grand Prix in a dream setting. Authentic, friendly and festive!



Ticket office opens: Saturday December 20 at 11 a.m.

