Circuit International des Remparts Angoulême
Circuit International des Remparts Angoulême vendredi 18 septembre 2026.
Circuit International des Remparts
Angoulême Charente
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
2026-09-18
Inchangé depuis 1939 ! 1279 mètres de frissons pour les pilotes et d’émotions pour les spectateurs. Un Grand Prix en ville mythique dans un environnement de rêve. Authentique, conviviale et festif !
Ouverture de la billetterie samedi 20 décembre à 11h.
Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 31 90 contact@circuitdesremparts.com
English :
Unchanged since 1939! 1279 meters of thrills for drivers and emotions for spectators. A legendary city Grand Prix in a dream setting. Authentic, friendly and festive!
Ticket office opens: Saturday December 20 at 11 a.m.
