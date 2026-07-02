Circuit « Les ganteries du quartier de l’Aigle de Grenoble », Ganterie Billaud & Cie / Ganterie Fownes, Grenoble

Informations pratiques

Circuit « Les ganteries du quartier de l’Aigle de Grenoble » Samedi 19 septembre, 15h00 Ganterie Billaud & Cie / Ganterie Fownes Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Peu de personnes, aujourd’hui, savent que Grenoble était la capitale mondiale du gant, sa spécialité est un gant fin en peau de chevreau. Les gantiers ont suivi pas à pas l’extension de la ville de Grenoble qui repousse ses remparts au sud puis à l’ouest vers le quartier de l’Aigle. Plus d’une demi-douzaine de fabriques de gants seront évoquées dans cette visite, elles ont été parmi les plus récentes et les plus développées.

Ganterie Billaud & Cie / Ganterie Fownes 12 Rue Général Rambaud, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine

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