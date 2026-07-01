Circuit « Les ganteries du quartier Saint-Laurent de Grenoble »., A l’angle du pont Gontard et du quai Perrière, Grenoble
samedi 19 septembre 2026 · A l'angle du pont Gontard et du quai Perrière · Grenoble
Informations pratiques
Circuit « Les ganteries du quartier Saint-Laurent de Grenoble ». Samedi 19 septembre, 10h00 A l’angle du pont Gontard et du quai Perrière Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Plus d’une demi-douzaine de fabriques de gants seront évoquées dans cette visite du quartier Saint-Laurent, certaines sont parmi les plus anciennes, avec Xavier Jouvin le rénovateur de la ganterie grenobloise, et d’autres plus récentes, avec parfois des origines napolitaines.
A l’angle du pont Gontard et du quai Perrière 78 Quai Perrière, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Journées européennes du patrimoine
© Coll. CIRIG
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