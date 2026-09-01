CIRCUIT MUSCAT DE FRONTIGNAN, UNE HISTOIRE DE TERROIR Frontignan
dimanche 20 septembre 2026 · Frontignan
Informations pratiques
Frontignan
CIRCUIT MUSCAT DE FRONTIGNAN, UNE HISTOIRE DE TERROIR
4 Bis Rue Député Lucien Salette Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visite inédite du Musée Municipal jusqu’au domaine viticole du Château de la Peyrade — un circuit complet de 3 heures pour découvrir l’histoire du Muscat de Frontignan, de la vigne à la bouteille.
Visite inédite du Musée Municipal jusqu’au domaine viticole du Château de la Peyrade — un circuit complet de 3 heures pour découvrir l’histoire du Muscat de Frontignan, de la vigne à la bouteille. .
4 Bis Rue Député Lucien Salette Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr
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English :
An exclusive tour from the Municipal Museum to the Château de la Peyrade winery—a complete 3-hour tour to discover the history of Muscat de Frontignan, from the vineyard to the bottle.
L’événement CIRCUIT MUSCAT DE FRONTIGNAN, UNE HISTOIRE DE TERROIR Frontignan a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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