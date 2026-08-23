27E FORUM DES ASSOCIATIONS Frontignan
dimanche 6 septembre 2026 · Frontignan
Informations pratiques
Frontignan
27E FORUM DES ASSOCIATIONS
Avenue Jean-Mermoz Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Évènement incontournable de la rentrée, la journée des associations fêtera cette année sa 27e édition à Frontignan la Peyrade, le dimanche 6 septembre.
Évènement incontournable de la rentrée, la journée des associations fêtera cette année sa 27e édition à Frontignan la Peyrade, le dimanche 6 septembre.
De nombreux Frontignanais et Lapeyradois en quête d’une activité sportive, culturelle, ludique, caritative ou sociale pourront aller à la rencontre de plus de 100 associations présentes pour l’occasion et profiter de nombreuses animations. .
Avenue Jean-Mermoz Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00
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English : 27E FORUM DES ASSOCIATIONS
A must-attend event to kick off the new school year, the Associations Day will celebrate its 27th edition this year in Frontignan-la-Peyrade on Sunday, September 6.
L’événement 27E FORUM DES ASSOCIATIONS Frontignan a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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