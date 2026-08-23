Informations pratiques

Frontignan

27E FORUM DES ASSOCIATIONS

Avenue Jean-Mermoz Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Évènement incontournable de la rentrée, la journée des associations fêtera cette année sa 27e édition à Frontignan la Peyrade, le dimanche 6 septembre.

Évènement incontournable de la rentrée, la journée des associations fêtera cette année sa 27e édition à Frontignan la Peyrade, le dimanche 6 septembre.

De nombreux Frontignanais et Lapeyradois en quête d’une activité sportive, culturelle, ludique, caritative ou sociale pourront aller à la rencontre de plus de 100 associations présentes pour l’occasion et profiter de nombreuses animations. .

Avenue Jean-Mermoz Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00

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English : 27E FORUM DES ASSOCIATIONS

A must-attend event to kick off the new school year, the Associations Day will celebrate its 27th edition this year in Frontignan-la-Peyrade on Sunday, September 6.

L’événement 27E FORUM DES ASSOCIATIONS Frontignan a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau