FRONTIGNAN AU FIL DE L’HISTOIRE, SUIVEZ LE GUIDE ! Frontignan
mardi 8 septembre 2026 · Frontignan
Informations pratiques
Frontignan
FRONTIGNAN AU FIL DE L’HISTOIRE, SUIVEZ LE GUIDE !
Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-08 2026-09-22
Partez pour une balade guidée dans les ruelles du cœur de ville et revivez la naissance de Frontignan, de son expansion médiévale, jusqu’à son essor au cours de 1000 ans d’histoire.
Partez pour une balade guidée dans les ruelles du cœur de ville et revivez la naissance de Frontignan, de son expansion médiévale, jusqu’à son essor au cours de 1000 ans d’histoire. .
Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92
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English : FRONTIGNAN AU FIL DE L’HISTOIRE, SUIVEZ LE GUIDE !
Join a guided tour through the narrow streets of the town center and relive the history of Frontignan—from its founding, through its medieval expansion, to its rise over the course of 1,000 years.
L’événement FRONTIGNAN AU FIL DE L’HISTOIRE, SUIVEZ LE GUIDE ! Frontignan a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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