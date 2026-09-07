Circuit pédestre autour du boulevard d’Halluin, boulevard d’Halluin, Tourcoing
dimanche 20 septembre 2026 · boulevard d’Halluin · Tourcoing
Informations pratiques
Circuit pédestre autour du boulevard d’Halluin Dimanche 20 septembre, 10h00 boulevard d’Halluin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Circuit pédestre autour du boulevard d’Halluin
Par l’ASTECQ et la Société Historique de Tourcoing et du Pays de Ferrain
L’après-guerre 1940 a vu naître les « boomers », le 1% logement, le CIL, et le quartier des Orions. Nous nous propulserons à l’horizon des années 1950 et des témoins patrimoniaux qui ont fait nos souches de famille.
Dimanche à 10h (durée : 1h30)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00
RDV place De Lattre de Tassigny / Bus Liane 4, arrêt Anatole France
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Circuit pédestre autour du boulevard d’Halluin
© DR
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