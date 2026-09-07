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Circuit pédestre autour du boulevard d’Halluin, boulevard d’Halluin, Tourcoing

dimanche 20 septembre 2026 · boulevard d’Halluin · Tourcoing

Circuit pédestre autour du boulevard d’Halluin, boulevard d’Halluin, Tourcoing

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
boulevard d’Halluin
Adresse
place De Lattre de Tassigny 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Circuit pédestre autour du boulevard d’Halluin Dimanche 20 septembre, 10h00 boulevard d’Halluin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Circuit pédestre autour du boulevard d’Halluin
Par l’ASTECQ et la Société Historique de Tourcoing et du Pays de Ferrain
L’après-guerre 1940 a vu naître les « boomers », le 1% logement, le CIL, et le quartier des Orions. Nous nous propulserons à l’horizon des années 1950 et des témoins patrimoniaux qui ont fait nos souches de famille.

Dimanche à 10h (durée : 1h30)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00
RDV place De Lattre de Tassigny / Bus Liane 4, arrêt Anatole France

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Circuit pédestre autour du boulevard d’Halluin

© DR

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