Circuit pédestre dans le quartier de l’Épeule, Quartier de l’Épeule, Roubaix

Informations pratiques

Circuit pédestre dans le quartier de l’Épeule Samedi 19 septembre, 10h00, 16h00 Quartier de l’Épeule Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’association Métropole Label.le propose deux circuits pédestres dans le quartier de l’Épeule, guidée par Thierry Baert, architecte-urbaniste et guide-conférencier.

Parcours 1 – Vie des ouvriers et des industriels à l’aube du 20ème siècle : L’Épeule, quartier proche du centre-ville, est particulièrement représentatif du développement de la ville industrielle au 19ème siècle : il combine habitat (ouvrier, bourgeois et patronal), services publics et privés, et bâti industriel et commercial.

Pour le parcours 1, rdv samedi 19 septembre à 10h rue des Champs face à l’ancienne entrée de la Piscine – durée 2h

Parcours 2 – Ville industrielle et héritage rural : Le quartier de l’Épeule s’est construit par l’initiative privée (propriétaires fonciers et investisseurs) sur un tissu rural dont il conserve bien des traces dans son paysage urbain et son architecture.

Pour le parcours 2, rdv samedi 19 septembre à 16h rue des Ogiers face à l’entrée du monastère des Clarisses – duré 1h

Quartier de l’Épeule Quartier de l’Épeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com/journees-europeennes-patrimoine.html »}]

L’association Métropole Label.le propose deux circuits pédestres dans le quartier de l’Épeule, guidée par Thierry Baert, architecte-urbaniste et guide-conférencier.

©Métropole label.le – Baert