Circuit : rallye des Rouennaises inspirantes, Musée des Beaux-arts, Rouen

Informations pratiques

Circuit : rallye des Rouennaises inspirantes Samedi 19 septembre, 10h30 Musée des Beaux-arts Seine-Maritime

Durée 1h30, dès 12 an, RDV esplanade Marcel Duchamp.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Sillonnez les rues de la ville avec une guide conférencière à la recherche d’indices sur la vie de femmes inspirantes qui ont marqué l’histoire de Rouen. Ce rallye s’appuie sur les divers outils conçus par la Ville de Rouen pour découvrir 160 femmes qui ont marqué leur domaine ou leur époque : un jeu de 7 familles et un livret sur les Femmes Rouennaises Inspirantes.

Départ esplanade Marcel-Duchamp à Rouen.

Dès 12 ans.

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://mbarouen.fr https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.demarches.rouen.fr/culture/rallye-des-rouennaises-inspirantes/?cancelurl=https%3A//demarches.rouen.fr/ »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] L’une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d’art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle. La première collection impressionniste de France hors de Paris. Le groupe de Puteaux ; L’abstraction. Cabinet d’arts graphiques riche de quelque huit mille feuilles, bénéficiant d’une réputation internationale. Entrée PMR par le 26 bis rue Lecanuet, dispositif Virtuoz pour les personnes porteuses d’handicap visuel disponible à l’accueil, sac de confort pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique disponible à l’accueil.

Sillonnez les rues de la ville avec une guide conférencière à la recherche d’indices sur la vie de femmes inspirantes qui ont marqué l’histoire de Rouen. Ce rallye s’appuie sur les divers outils par …

©Eric Héliot