Circuit : rallye du patrimoine, Place de l’Hôtel de Ville, Longny les Villages

dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Longny les Villages

Informations pratiques

Circuit : rallye du patrimoine Dimanche 20 septembre, 09h30 Place de l’Hôtel de Ville Orne

14€ par véhicule, RDV place de l’hôtel de ville, réservation avant 15/09, départ 10h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ce rallye, organisé par la commune et l’association « Culture, art et patrimoine du Pays de Longny » vous mènera à la découverte des 8 communes historiques de Longny-les-Villages : La Lande-sur-Eure, Longny-au-Perche, Malétable, Marchainville, Monceaux-au-Perche, Moulicent, Neuilly-sur-Eure et Saint-Victor de Réno.

Place de l’Hôtel de Ville 1 place de l’Hôtel de Ville, Longny-au-Perche, 61290 Longny les Villages Longny les Villages 61290 Longny-au-Perche Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 08 25 27 »}]

Ce rallye, organisé par la commune et l’association « Culture, art et patrimoine du Pays de Longny » vous mènera à la découverte des 8 communes historiques de Longny-les-Villages : La Lande-sur-Eure,…

©Culture, art et patrimoine du Pays de Longny