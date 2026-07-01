Circuit : rallye du patrimoine, Place de l’Hôtel de Ville, Longny les Villages
dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Longny les Villages
Informations pratiques
Circuit : rallye du patrimoine Dimanche 20 septembre, 09h30 Place de l’Hôtel de Ville Orne
14€ par véhicule, RDV place de l’hôtel de ville, réservation avant 15/09, départ 10h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ce rallye, organisé par la commune et l’association « Culture, art et patrimoine du Pays de Longny » vous mènera à la découverte des 8 communes historiques de Longny-les-Villages : La Lande-sur-Eure, Longny-au-Perche, Malétable, Marchainville, Monceaux-au-Perche, Moulicent, Neuilly-sur-Eure et Saint-Victor de Réno.
Place de l’Hôtel de Ville 1 place de l’Hôtel de Ville, Longny-au-Perche, 61290 Longny les Villages Longny les Villages 61290 Longny-au-Perche Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 08 25 27 »}]
Ce rallye, organisé par la commune et l’association « Culture, art et patrimoine du Pays de Longny » vous mènera à la découverte des 8 communes historiques de Longny-les-Villages : La Lande-sur-Eure,…
©Culture, art et patrimoine du Pays de Longny
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