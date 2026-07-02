Circuit : sur les pas de Jules Durand 1, Cours de la République, Le Havre

Informations pratiques

Circuit : sur les pas de Jules Durand 1 Samedi 19 septembre, 15h00 Cours de la République Seine-Maritime

Durée 2h, RDV 119 Cours de la République, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite commentée du Cercle Franklin, siège de l’Union des syndicats ouvriers du Havre, et l’ancienne Maison du Peuple, où Jules Durand fut actif. La visite se poursuit avec le Palais de Justice du Havre et le Quai Colbert, ancien quai des charbonnieers.

Cours de la République 119 Cours de la République, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Danton Seine-Maritime Normandie 06 19 12 17 81 http://julesdurand.fr [{« type »: « email », « value »: « lesamisdejulesdurand@orange.fr »}] Le Cercle Franklin a abrité l’Union des syndicats ouvriers du Havre, et les activités en faveur de Jules Durand Tramway, stationnements diveers.

Visite commentée du Cercle Franklin, siège de l’Union des syndicats ouvriers du Havre, et l’ancienne Maison du Peuple, où Jules Durand fut actif. La visite se poursuit avec le Palais de Justice du et…

©Les Amis de Jules Durand