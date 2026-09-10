Circulation d’autobus historiques sur le réseau Tisséo, Toulouse – allées Paul Sabatier (Grand Rond), Toulouse

Informations pratiques

Circulation d’autobus historiques sur le réseau Tisséo 19 et 20 septembre Toulouse – allées Paul Sabatier (Grand Rond) Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026 :

Une navette vintage vous invite à découvrir le chantier de construction de la station Limayrac – Cité de l’Espace qui sera desservie par la future ligne C du métro, et qui ouvre ses portes au public, de 10h à 17 h. Depuis les allées Paul Sabatier, à proximité de la Maison du Métro, elle permet d’effectuer l’aller-retour, en desservant aux horaires ci-dessous, les arrêts suivants : 10:00 – 11:15 – 12:30 – 14:15 – 15:30 – 16:45

Dimanche 20 septembre 2026 :

Nos autobus vintage parcourront l’ancienne circulaire des boulevards autour de l’hyper centre toulousain, dans le sens intérieur, à raison de sept rotations, au départ du Grand Rond (allées Paul Sabatier, terminus de la ligne 66) : 11:00 – 12:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00

Une exposition dédiée à 100 ans d’autobus à Toulouse (1926-2026) vous sera présentée à bord de notre bus-musée, stationné derrière la Maison du Métro, de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 (à partir de 11h le dimanche).

Toulouse – allées Paul Sabatier (Grand Rond) Toulouse allée Paul Sabatier 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie 0664831536 http://www.asptuit.fr

Samedi 19 septembre 2026 :

© ASPTUIT / E Janssen