Circulations de trains sur la ligne en voie de soixante, Chemin de Fer des Chanteraines, Villeneuve-la-Garenne

Informations pratiques

Circulations de trains sur la ligne en voie de soixante 19 et 20 septembre Chemin de Fer des Chanteraines Hauts-de-Seine

Tarif exceptionnel et unique de 4 euros par personne de plus de 3 ans (gratuit moins de 3 ans). Billet valable toute la journée. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Accès aux trains dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion de ces journées exceptionnelles, les trains circulent sur toute la ligne dès 10 heures du matin. Les circulations sont renforcées par rapport à aux journées d’exploitation normales, avec mise en route de plusieurs locotracteurs diesel et locomotives à vapeur.

Des trains de marchandises sont aussi mis en ligne pour le plaisir des amateurs.

Chemin de Fer des Chanteraines 79 boulevard Charles-de-Gaulle 92390 Villeneuve la Garenne Villeneuve-la-Garenne 92390 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 85 86 20 http://www.cfchanteraines.fr https://www.facebook.com/CheminDeFerDesChanteraines C’est au début des années 1970, que la création d’un parc départemental fut décidée par le Conseil Général des Hauts-de-Seine. Situé sur les communes de Villeneuve-la-Garenne et de Gennevilliers, le parc des Chanteraines (le deuxième du département en superficie) s’étend sur 80 hectares. Pour desservir les différentes parties du parc, une ligne de chemin de fer à voie de 0,60 m a été réalisée en 1981 du « Pont d’Epinay » (aujourd’hui « Les Mariniers ») au « Passage de Verdure » situé au dessus de l’autoroute A 86 soit une distance de 3,1 km. Lors de la création de la quatrième tranche du parc, ouverte en juillet 1991, la ligne fut prolongée du « Passage de Verdure » à la « Gare de Gennevilliers » située sur la ligne C du RER. Cela représente aujourd’hui un total de 5,5 km dont 1km de voies d’évitement et de garage. À l’occasion de cette extension un deuxième dépôt a été créé à côté du premier. Depuis 1984 une association a été créée pour s’occuper de l’exploitation, de la gestion, de l’entretien et de la construction du matériel roulant. Les Journées du patrimoine offrent l’occasion exceptionnelle de voir circuler simultanément plusieurs trains, dont au moins un à vapeur, et de visiter l’atelier. RER C Gennevilliers, Tramway T1 (stations Gennevilliers RER et Petit-Lac) et bus 166 et 178 (station Gennevilliers) Bus 177 et 261(station La Ferme) Bus 137 (station Les Fiancés) Bus 138, 238 et 261 (station Les Mariniers – Pt d’Epinay)

Circuit en train à vapeur et locotracteurs

©François BORIE