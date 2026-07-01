Le petit train dans la prairie des Fiancés, Chemin de Fer des Chanteraines, Villeneuve-la-Garenne

Informations pratiques

Le petit train dans la prairie des Fiancés 19 et 20 septembre Chemin de Fer des Chanteraines Hauts-de-Seine

Tarif adultes et enfants de plus de 3 ans: 2,50 euros (gratuit pour les moins de 3 ans accompagnés d’un adulte). Le tour dure 6 minutes environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les modélistes du Chemin de Fer des Chanteraines (CFC) on créé le CFC miniature et construit avec l’aide du Conseil Général des Hauts-de-Seine un réseau ferré aux l’écartements de 5″ (127mm) et 7″1/4 (184mm) qui accueille des trains en modèle réduit (échelle entre 1/3 et 1/8). Ces trains circulent le 2ème et le 4ème dimanche de chaque mois de mars à octobre et exceptionnellement le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026 pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Laissez-vous entraîner au ras des herbes et des fleurs de la prairie des Fiancés dans le Parc des Chanteraines.

Le petit train conduit par un bénévole de l’association vous emmènera à une vitesse maximum de 8 km/h sur un circuit de près d’un kilomètre.

Les détails de dernière minute sur la page Internet du C.F.C.

Chemin de Fer des Chanteraines 79 boulevard Charles-de-Gaulle 92390 Villeneuve la Garenne Villeneuve-la-Garenne 92390 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 85 86 20 http://www.cfchanteraines.fr https://www.facebook.com/CheminDeFerDesChanteraines C’est au début des années 1970, que la création d’un parc départemental fut décidée par le Conseil Général des Hauts-de-Seine. Situé sur les communes de Villeneuve-la-Garenne et de Gennevilliers, le parc des Chanteraines (le deuxième du département en superficie) s’étend sur 80 hectares. Pour desservir les différentes parties du parc, une ligne de chemin de fer à voie de 0,60 m a été réalisée en 1981 du « Pont d’Epinay » (aujourd’hui « Les Mariniers ») au « Passage de Verdure » situé au dessus de l’autoroute A 86 soit une distance de 3,1 km. Lors de la création de la quatrième tranche du parc, ouverte en juillet 1991, la ligne fut prolongée du « Passage de Verdure » à la « Gare de Gennevilliers » située sur la ligne C du RER. Cela représente aujourd’hui un total de 5,5 km dont 1km de voies d’évitement et de garage. À l’occasion de cette extension un deuxième dépôt a été créé à côté du premier. Depuis 1984 une association a été créée pour s’occuper de l’exploitation, de la gestion, de l’entretien et de la construction du matériel roulant. Les Journées du patrimoine offrent l’occasion exceptionnelle de voir circuler simultanément plusieurs trains, dont au moins un à vapeur, et de visiter l’atelier. RER C Gennevilliers, Tramway T1 (stations Gennevilliers RER et Petit-Lac) et bus 166 et 178 (station Gennevilliers) Bus 177 et 261(station La Ferme) Bus 137 (station Les Fiancés) Bus 138, 238 et 261 (station Les Mariniers – Pt d’Epinay)

Tour en train miniature

©François BORIE