Qui est-ce ? spécial héros !, Bibliothèque Aimé Césaire, Villeneuve-la-Garenne

Informations pratiques

Qui est-ce ? spécial héros ! Vendredi 2 octobre, 16h30 Bibliothèque Aimé Césaire Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Plongez dans l’univers des héros de vos lectures… et mettez votre sens de la déduction à l’épreuve !

Inspiré du célèbre jeu « Qui est-ce ? », cette version revisitée vous invite à redécouvrir les grandes figures héroïques de la littérature. À travers un jeu de questions-réponses, tentez d’identifier un personnage mystère en explorant ses traits, ses exploits, ses valeurs ou encore son rôle dans l’histoire.

Accessible à tous, ce jeu ludique et interactif est une manière originale de faire vivre les œuvres, de renforcer la compréhension des personnages et de partager un moment convivial autour de la lecture.

Saurez-vous reconnaître le héros qui se cache derrière chaque énigme ?

Bibliothèque Aimé Césaire 23 quai d’Asnières 92390 Villeneuve-la-Garenne Villeneuve-la-Garenne 92390 Hauts-de-Seine Île-de-France +33147941020 https://villeneuvelagarenne.bibenligne.fr/ La Bibliothèque municipale de Villeneuve-la-Garenne est l’une des 37 bibliothèques du Département des Hauts-de-Seine, située sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Garenne.

La Bibliothèque municipale a été inaugurée en 1976 selon les principes architecturaux de l’époque. Elle a une forme originale de ruche.

Elle a été inaugurée en tant que Bibliothèque Aimé Césaire après quelques travaux de rénovation en 2011.

Après de nouveaux travaux en 2017, la bibliothèque ouvre un nouveau service en octobre de cette même année, la grainothèque, qui se verra complétée par la bouturothèque en 2021. Ces deux services sont basés sur l’échange et le partage de graines et de boutures.

La Bibliothèque est divisée en deux sections, la section jeunesse, jusqu’à 14 ans et la section adulte à partir de 14 ans. Dans chaque section, il y a un point accueil, inscription et conseil.

La bibliothèque propose des animations variées de la petite enfance aux seniors, en passant par l’accueil des scolaires, allant de la lecture d’albums, de contes, de kamishibaïs, de nouvelles, à l’écoute musicale, aux jeux de société et autres activités de loisirs créatifs dans le but de favoriser l’accès du le public à la culture sous toutes ses formes. transports à proximité et parking

Biblis en folie 2026

©Chloé