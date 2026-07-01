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Rencontre littéraire en folie !, Péniche Marie-Louise, Villeneuve-la-Garenne

samedi 3 octobre 2026 · Péniche Marie-Louise · Villeneuve-la-Garenne

Rencontre littéraire en folie !, Péniche Marie-Louise, Villeneuve-la-Garenne

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Péniche Marie-Louise
Adresse
300 Quai Alfred Sisley
Ville
92390 Villeneuve-la-Garenne
Département
Hauts-de-Seine

Rencontre littéraire en folie ! Samedi 3 octobre, 11h00 Péniche Marie-Louise Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Une rencontre littéraire de folie autour d’un petit-déjeuner convivial pour participer à cette manifestation nationale réservée aux bibliothèques !
Profitez également d’une rencontre-dédicace avec Patty Paka pour son ouvrage intitulé Ennemis proches.

Péniche Marie-Louise 300 Quai Alfred Sisley Villeneuve-la-Garenne 92390 Hauts-de-Seine Île-de-France
Biblis en folie 2026

©Chloé Moine

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