Rencontre littéraire en folie !, Péniche Marie-Louise, Villeneuve-la-Garenne

Informations pratiques

Rencontre littéraire en folie ! Samedi 3 octobre, 11h00 Péniche Marie-Louise Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Une rencontre littéraire de folie autour d’un petit-déjeuner convivial pour participer à cette manifestation nationale réservée aux bibliothèques !

Profitez également d’une rencontre-dédicace avec Patty Paka pour son ouvrage intitulé Ennemis proches.

Péniche Marie-Louise 300 Quai Alfred Sisley Villeneuve-la-Garenne 92390 Hauts-de-Seine Île-de-France

Biblis en folie 2026

©Chloé Moine