AGENDA · Villeneuve-la-Garenne
Rencontre littéraire en folie !, Péniche Marie-Louise, Villeneuve-la-Garenne
samedi 3 octobre 2026 · Péniche Marie-Louise · Villeneuve-la-Garenne
Informations pratiques
Rencontre littéraire en folie ! Samedi 3 octobre, 11h00 Péniche Marie-Louise Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00
Une rencontre littéraire de folie autour d’un petit-déjeuner convivial pour participer à cette manifestation nationale réservée aux bibliothèques !
Profitez également d’une rencontre-dédicace avec Patty Paka pour son ouvrage intitulé Ennemis proches.
Péniche Marie-Louise 300 Quai Alfred Sisley Villeneuve-la-Garenne 92390 Hauts-de-Seine Île-de-France
Biblis en folie 2026
©Chloé Moine
À voir aussi à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine)
- Circulations de trains sur la ligne en voie de soixante, Chemin de Fer des Chanteraines, Villeneuve-la-Garenne 19 septembre 2026
- Le petit train dans la prairie des Fiancés, Chemin de Fer des Chanteraines, Villeneuve-la-Garenne 19 septembre 2026
- Qui est-ce ? spécial héros !, Bibliothèque Aimé Césaire, Villeneuve-la-Garenne 2 octobre 2026