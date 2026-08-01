UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cauterets

Cirque À bras le cœur Esplanade des Œufs Cauterets

jeudi 27 août 2026 · Esplanade des Œufs · Cauterets

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Esplanade des Œufs
Adresse
CAUTERETS
Ville
65110 Cauterets
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Cauterets

Cirque À bras le cœur

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :
2026-08-27

À bras le cœur
Fil de fer acrobaties

Le spectacle A bras le cœur aborde avec force et sensibilité, la notion d’Être ensemble aujourd’hui. Face à la démesure actuelle, à la perte de nos sens, de Sens en général, nous avons voulu questionner tous ces moments de vie qui nous mettent en joie, de manière individuelle mais surtout collective.

Gratuit
Tout public
  .

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 With All Our Hearts
Wire Acrobatics

The show %AB With All Our Hearts %BB explores, with both power and sensitivity, the concept of %CA being together today. Faced with today’s excesses and the loss of our senses—and of “Meaning” in general—we wanted to explore all those moments in life that bring us joy, both individually and, above all, collectively.

Free
For all ages

L’événement Cirque À bras le cœur Cauterets a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Cauterets|CDT65

À voir aussi à Cauterets (Hautes-Pyrénées)