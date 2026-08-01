Informations pratiques

Cauterets

Cirque À bras le cœur

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :

2026-08-27

À bras le cœur

Fil de fer acrobaties

Le spectacle A bras le cœur aborde avec force et sensibilité, la notion d’Être ensemble aujourd’hui. Face à la démesure actuelle, à la perte de nos sens, de Sens en général, nous avons voulu questionner tous ces moments de vie qui nous mettent en joie, de manière individuelle mais surtout collective.

Gratuit

Tout public

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Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

%C0 With All Our Hearts

Wire Acrobatics

The show %AB With All Our Hearts %BB explores, with both power and sensitivity, the concept of %CA being together today. Faced with today’s excesses and the loss of our senses—and of “Meaning” in general—we wanted to explore all those moments in life that bring us joy, both individually and, above all, collectively.

Free

For all ages

L’événement Cirque À bras le cœur Cauterets a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Cauterets|CDT65