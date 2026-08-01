Cirque À bras le cœur Esplanade des Œufs Cauterets
jeudi 27 août 2026 · Esplanade des Œufs · Cauterets
Informations pratiques
Cauterets
Cirque À bras le cœur
Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00
Date(s) :
2026-08-27
À bras le cœur
Fil de fer acrobaties
Le spectacle A bras le cœur aborde avec force et sensibilité, la notion d’Être ensemble aujourd’hui. Face à la démesure actuelle, à la perte de nos sens, de Sens en général, nous avons voulu questionner tous ces moments de vie qui nous mettent en joie, de manière individuelle mais surtout collective.
Gratuit
Tout public
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Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
%C0 With All Our Hearts
Wire Acrobatics
The show %AB With All Our Hearts %BB explores, with both power and sensitivity, the concept of %CA being together today. Faced with today’s excesses and the loss of our senses—and of “Meaning” in general—we wanted to explore all those moments in life that bring us joy, both individually and, above all, collectively.
Free
For all ages
L’événement Cirque À bras le cœur Cauterets a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Cauterets|CDT65
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