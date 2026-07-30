Cirque À fleur de peau Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Cirque À fleur de peau

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-01 20:00:00

fin : 2027-04-01

Date(s) :

2027-04-01 2027-04-02

Le Cirque Aïtal, c’est l’histoire d’un duo légendaire la voltigeuse et le porteur, le petit brin finlandais qui grandit sur la piste depuis l’enfance et l’armoire à glace française qui rêvait d’être agriculteur. Ensemble, ils inventent depuis 2004 des spectacles singuliers, plaçant le main à main au cœur de pièces aussi impressionnantes qu’inventives, conjuguant les extrêmes entre rire et poésie.

Avec cette nouvelle création, le duo entouré de deux musicien·nes en miroir, joue avec ses fragilités et ses déséquilibres, au propre comme au figuré. Toujours plus sensibles et émotifs, les interprètes virevoltent tout près de la limite, c’est virtuose autant que fébrile, intrépide et bouleversant… En occitan, aïtal signifie c’est comme ça , un doux mantra pour accueillir ce qui nous surprend, magnifier ce qui nous déséquilibre et cultiver nos fragilités.

Durée 1h

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Cirque À fleur de peau

L’événement Cirque À fleur de peau Le Havre a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie