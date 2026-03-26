Cirque AMAR Maestria Rodez
Cirque AMAR Maestria Rodez vendredi 17 avril 2026.
Cirque AMAR Maestria
Parking Val de Bourran Rodez Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-17
SPECTACLE DE CIRQUE TRADITIONNEL SOUS CHAPITEAU.
Sous le chapiteau sang & or, le Cirque Amar présente une nouvelle édition artistique et culturelle placée sous le signe de la Maestria.
Plus qu’un thème, une véritable signature celle de l’aisance, de la perfection et de la poésie qui se déploient tout au long d’un spectacle original.
Ouverture des réservations à partir de 10h30 aux caisses du cirque. Possibilité de réserver en ligne sur les Billetteries Nationales
BILLETREDUC TICKETAC .
Parking Val de Bourran Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
TRADITIONAL CIRCUS SHOW UNDER A BIG TOP.
L’événement Cirque AMAR Maestria Rodez a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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