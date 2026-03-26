Cirque AMAR Maestria

Parking Val de Bourran Rodez Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-17

SPECTACLE DE CIRQUE TRADITIONNEL SOUS CHAPITEAU.

Sous le chapiteau sang & or, le Cirque Amar présente une nouvelle édition artistique et culturelle placée sous le signe de la Maestria.

Plus qu’un thème, une véritable signature celle de l’aisance, de la perfection et de la poésie qui se déploient tout au long d’un spectacle original.

Ouverture des réservations à partir de 10h30 aux caisses du cirque. Possibilité de réserver en ligne sur les Billetteries Nationales

BILLETREDUC TICKETAC .

Parking Val de Bourran Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

TRADITIONAL CIRCUS SHOW UNDER A BIG TOP.

L’événement Cirque AMAR Maestria Rodez a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)