Cirque au château de Ventadour Moustier-Ventadour

La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
2026-07-28 2026-08-14
Comme au temps des seigneurs anime la cour du Château et découvre les arts du cirque, jonglages, jeux d’équilibres au travers de l’atelier animé par Bernardino.
Pour les enfants de 4 à 12 ans et leurs parents, à vivre en famille.
Tarifs 3€/enfant et 5€/adulte.
Réservation obligatoire au 05 55 93 04 34. .
La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com
