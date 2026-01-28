Cirque au château de Ventadour

La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-14

Comme au temps des seigneurs anime la cour du Château et découvre les arts du cirque, jonglages, jeux d’équilibres au travers de l’atelier animé par Bernardino.

Pour les enfants de 4 à 12 ans et leurs parents, à vivre en famille.

Tarifs 3€/enfant et 5€/adulte.

Réservation obligatoire au 05 55 93 04 34. .

La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cirque au château de Ventadour

L’événement Cirque au château de Ventadour Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières