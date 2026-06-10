Cirque Bidon Peyrat-le-Château
Cirque Bidon Peyrat-le-Château mercredi 10 juin 2026.
Peyrat-le-Château
Cirque Bidon
Pôle Tourisme Auphelle Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 21:30:00
fin : 2026-08-01 23:30:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05
Le Cirque Bidon se déplace de villes en villages sur des roulottes tirées par des chevaux pour présenter leur spectacle au plus près des habitants.
Cercles, sphères, perfection, équilibres, acrobaties, boules, balles, jonglages, roues, roulottes, vélos, cerceau aérien, questions métaphysiques, bulletins metéorologiques, clown, mime, marionnette, danses, chansons… .
Pôle Tourisme Auphelle Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 19 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cirque Bidon
L’événement Cirque Bidon Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Lac de Vassivière
À voir aussi à Peyrat-le-Château (Haute-Vienne)
- Ciné-sonore J’ai tant rêvé de toi Cinéma Peyrat-le-Château 16 juin 2026
- Coupes des artistes Peyrat-le-Château 21 juin 2026
- Fête de la musique Peyrat-le-Château 21 juin 2026
- Régate Coupes de Port Crozat Peyrat-le-Château 27 juin 2026
- Ciné-débat Arthur Cravan, une vie à corps perdu Cinéma Peyrat-le-Château 30 juin 2026