Informations pratiques

Royère-de-Vassivière

Cirque Bidon (Royère de Vassivière)

Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:30:00

fin : 2026-08-20 23:30:00

Date(s) :

2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22

Le Cirque Bidon se déplace de villes en villages sur des roulottes tirées par des chevaux pour présenter leur spectacle au plus près des habitants.

Cercles, sphères, perfection, équilibres, acrobaties, boules, balles, jonglages, roues, roulottes, vélos, cerceau aérien, questions métaphysiques, bulletins metéorologiques, clown, mime, marionnette, danses, chansons… .

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 19 97

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English : Cirque Bidon (Royère de Vassivière)

L’événement Cirque Bidon (Royère de Vassivière) Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lac de Vassivière