Cirque Bidon (Royère de Vassivière) Royère-de-Vassivière
mardi 18 août 2026 · Royère-de-Vassivière
Informations pratiques
Royère-de-Vassivière
Cirque Bidon (Royère de Vassivière)
Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:30:00
fin : 2026-08-20 23:30:00
Date(s) :
2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22
Le Cirque Bidon se déplace de villes en villages sur des roulottes tirées par des chevaux pour présenter leur spectacle au plus près des habitants.
Cercles, sphères, perfection, équilibres, acrobaties, boules, balles, jonglages, roues, roulottes, vélos, cerceau aérien, questions métaphysiques, bulletins metéorologiques, clown, mime, marionnette, danses, chansons… .
Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 19 97
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English : Cirque Bidon (Royère de Vassivière)
L’événement Cirque Bidon (Royère de Vassivière) Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lac de Vassivière
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