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Cirque Bidon (Royère de Vassivière) Royère-de-Vassivière

mardi 18 août 2026 · Royère-de-Vassivière

Cirque Bidon (Royère de Vassivière) Royère-de-Vassivière

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
21:30:00
Ville
23460 Royère-de-Vassivière
Département
Creuse
Tarif
10 10 Tarif réduit

Royère-de-Vassivière

Cirque Bidon (Royère de Vassivière)

Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:30:00
fin : 2026-08-20 23:30:00

Date(s) :
2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22

Le Cirque Bidon se déplace de villes en villages sur des roulottes tirées par des chevaux pour présenter leur spectacle au plus près des habitants.
Cercles, sphères, perfection, équilibres, acrobaties, boules, balles, jonglages, roues, roulottes, vélos, cerceau aérien, questions métaphysiques, bulletins metéorologiques, clown, mime, marionnette, danses, chansons…   .

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 19 97 

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English : Cirque Bidon (Royère de Vassivière)

L’événement Cirque Bidon (Royère de Vassivière) Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lac de Vassivière

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