Concert Mille et un Ave Maria Royère-de-Vassivière
mercredi 12 août 2026 · Royère-de-Vassivière
Informations pratiques
Royère-de-Vassivière
Concert Mille et un Ave Maria
Eglise Saint Germain Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Un voyage musical de la Rennaissance au XXIème siècle, par l’ensemble Ô, à l’église St-Germain de Royère-de-Vassivière.
Renseignements et réservation auprès de l’association des Amis de l’église au 06 14 02 27 46 ou jlbignaud@optineris.fr
Entrée 15 € .
Eglise Saint Germain Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 02 27 46 jlbignaud@optineris.fr
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English : Concert Mille et un Ave Maria
L’événement Concert Mille et un Ave Maria Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Lac de Vassivière
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