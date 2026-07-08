Informations pratiques

Royère-de-Vassivière

Concert Mille et un Ave Maria

Eglise Saint Germain Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Un voyage musical de la Rennaissance au XXIème siècle, par l’ensemble Ô, à l’église St-Germain de Royère-de-Vassivière.

Renseignements et réservation auprès de l’association des Amis de l’église au 06 14 02 27 46 ou jlbignaud@optineris.fr

Entrée 15 € .

Eglise Saint Germain Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 02 27 46 jlbignaud@optineris.fr

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English : Concert Mille et un Ave Maria

L’événement Concert Mille et un Ave Maria Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Lac de Vassivière