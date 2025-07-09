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Concert Royère-de-Vassivière

Concert Royère-de-Vassivière mercredi 12 août 2026.

Adresse : Eglise Saint-Germain

Ville : 23460 Royère-de-Vassivière

Département : Creuse

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Royère-de-Vassivière

Concert

Eglise Saint-Germain Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Mille et Un Ave Maria , voyage musical de la Renaissance au XXIe siècle, par l’Ensemble Ô   .

Eglise Saint-Germain Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 02 27 46  jlbignaud@optineris.fr

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English : Concert

L’événement Concert Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Creuse Sud Ouest

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