Royère-de-Vassivière

Concert

Eglise Saint-Germain Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Mille et Un Ave Maria , voyage musical de la Renaissance au XXIe siècle, par l’Ensemble Ô .

Eglise Saint-Germain Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 02 27 46 jlbignaud@optineris.fr

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English : Concert

L’événement Concert Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Creuse Sud Ouest