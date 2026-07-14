Concert à La Cabane de la plage Royère-de-Vassivière
vendredi 21 août 2026 · Royère-de-Vassivière
Informations pratiques
Royère-de-Vassivière
Concert à La Cabane de la plage
La Cabane de la Plage Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Concert à la Cabane de la plage de Broussas 6 DJ’s durant la soirée
Menu unique durant ces soirées à partir de 19h00
START MUSIC: 19h00
Pas de réservation
Plus d’informations sur le page facebook .
La Cabane de la Plage Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 68 87 74
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English : Concert à La Cabane de la plage
L’événement Concert à La Cabane de la plage Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Lac de Vassivière
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