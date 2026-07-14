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Concert à La Cabane de la plage Royère-de-Vassivière

vendredi 21 août 2026 · Royère-de-Vassivière

Concert à La Cabane de la plage Royère-de-Vassivière

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
La Cabane de la Plage
Ville
23460 Royère-de-Vassivière
Département
Creuse
Tarif

Royère-de-Vassivière

Concert à La Cabane de la plage

La Cabane de la Plage Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Concert à la Cabane de la plage de Broussas 6 DJ’s durant la soirée
Menu unique durant ces soirées à partir de 19h00
START MUSIC: 19h00
Pas de réservation
Plus d’informations sur le page facebook   .

La Cabane de la Plage Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 68 87 74 

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English : Concert à La Cabane de la plage

L’événement Concert à La Cabane de la plage Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Lac de Vassivière

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