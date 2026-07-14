Informations pratiques

Royère-de-Vassivière

Concert à La Cabane de la plage

La Cabane de la Plage Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Concert à la Cabane de la plage de Broussas 6 DJ’s durant la soirée

Menu unique durant ces soirées à partir de 19h00

START MUSIC: 19h00

Pas de réservation

Plus d’informations sur le page facebook .

La Cabane de la Plage Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 68 87 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert à La Cabane de la plage

L’événement Concert à La Cabane de la plage Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Lac de Vassivière