Informations pratiques

Charleville-Mézières

Cirque Carrousel

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

À l’occasion de ses 20 ans, le Cirque Bouffon, célèbre dans toute l’Europe, dévoile Carrousel , un monde empreint de fantaisie et de magie. Entre acrobaties à couper le souffle, musique envoûtante et personnages hauts en couleur, partez pour un voyage hors du temps, au cœur des cycles de la vie et de la beauté de l’instant.À la manière d’un carrousel qui entraîne tout dans son tourbillon, composition musicale, prouesses de cirque et poésie se mêlent en une œuvre totale. Un spectacle conçu comme un kaléidoscope d’émotions, tout en grâce et en sensualité.1h20 + 5 ans

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

%C0 To celebrate its 20th anniversary, Cirque Bouffon—famous throughout Europe—unveils *Carrousel*, a world steeped in fantasy and magic. Amid breathtaking acrobatics, enchanting music, and colorful characters, embark on a timeless journey into the heart of life’s cycles and the beauty of the moment.%Just like a carousel that sweeps everything up in its whirlwind, musical composition, circus feats, and poetry blend together into a complete work of art. A show conceived as a kaleidoscope of emotions, full of grace and sensuality. 1h20 + 5 years

L’événement Cirque Carrousel Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme