Cirque Circus Remake Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Cirque Circus Remake

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 19:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09

Maroussia Diaz Verbèke se destinait aux mathématiques, elle a fini circographe, c’est le mot qu’elle a inventé pour désigner le travail d’écriture d’un spectacle de cirque. Elle crée Circus Remix, pensé comme un manifeste sur le cirque elle, seule sur un plateau circulaire et des numéros, sur une bande son faite d’un millier d’archives radiophoniques qui, mises bout à bout, nous racontent l’histoire de son art.

En 2024, elle recrée ce même spectacle pour en faire un duo. Circus Remix devient Circus Remake, avec deux interprètes comme deux faces d’une même pièce. D’ailleurs, la circographe les qualifie de femmes-orchestre , passant de la corde souple à la corde volante, et quand elles sont à terre, s’occupant de la lumière, du son et du décor. Et en plus de tout cela, elles marchent au plafond. On peut le dire, Maroussia Diaz Verbèke compose avec liberté et elle n’a pas fini d’éblouir. .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cirque Circus Remake

L’événement Cirque Circus Remake Le Havre a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie