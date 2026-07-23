Cirque de Noël Rue Richard Lenoir Flers

Informations pratiques

Flers

Cirque de Noël

Rue Richard Lenoir Boulodrome de Flers Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-19

fin : 2026-12-30

Date(s) :

2026-12-19

Du samedi 19 au mercredi 30 décembre, dans le cadre des Emmitou’Flers, le cirque-théâtre Tempo plante son chapiteau sur le boulodrome de Flers pour vous proposer son cirque de Noël avec une dizaine d’artistes originaires de sept pays différents. Numéros d’équilibres, aériens, loufoques… sont au programme.

Deux heures de spectacle qui vous feront rêver entre poésie et humour…

Détails des représentations et tarifs à venir .

Rue Richard Lenoir Boulodrome de Flers Flers 61100 Orne Normandie circus-tempo@live.fr

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English : Cirque de Noël

L’événement Cirque de Noël Flers a été mis à jour le 2026-07-23 par Flers agglo