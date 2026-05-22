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Jeudi détente Yoga Flers

Jeudi détente Yoga Flers jeudi 6 août 2026.

Adresse : Parc du château de Flers

Ville : 61100 Flers

Département : Orne

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Flers

Jeudi détente Yoga

Parc du château de Flers Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Avec Sabrina Houitte   .

Parc du château de Flers Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75  accueil@flerstourisme.fr

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English : Jeudi détente Yoga

L’événement Jeudi détente Yoga Flers a été mis à jour le 2026-05-22 par Flers agglo

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