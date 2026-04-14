Dimanche au parc, dans le parc du château de Flers, Flers

Dimanche au parc Dimanche 2 août, 14h00 dans le parc du château de Flers Orne

Gratuit. Libre accès de 14 à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-02T14:00:00+02:00 – 2026-08-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T14:00:00+02:00 – 2026-08-02T17:00:00+02:00

Mais qui se promène dans le bocage ? Venez jouer et découvrir ce qui se trame au pied des haies !

dans le parc du château de Flers parc du château Flers Flers 61100 Orne Normandie

Mais qui se promène dans le bocage ? Venez jouer et découvrir ce qui se trame au pied des haies ! Château parc