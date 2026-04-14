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Dimanche au parc, dans le parc du château de Flers, Flers

Dimanche au parc, dans le parc du château de Flers, Flers

Dimanche au parc, dans le parc du château de Flers, Flers dimanche 2 août 2026.

Lieu : dans le parc du château de Flers

Adresse : parc du château Flers

Ville : 61100 Flers

Département : Orne

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif : Gratuit. Libre accès de 14 à 17h.

Dimanche au parc Dimanche 2 août, 14h00 dans le parc du château de Flers Orne

Gratuit. Libre accès de 14 à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-02T14:00:00+02:00 – 2026-08-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T14:00:00+02:00 – 2026-08-02T17:00:00+02:00

Mais qui se promène dans le bocage ? Venez jouer et découvrir ce qui se trame au pied des haies !

dans le parc du château de Flers parc du château Flers Flers 61100 Orne Normandie
Mais qui se promène dans le bocage ? Venez jouer et découvrir ce qui se trame au pied des haies ! Château parc

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