Dimanche au parc, dans le parc du château de Flers, Flers
Dimanche au parc, dans le parc du château de Flers, Flers dimanche 2 août 2026.
Dimanche au parc Dimanche 2 août, 14h00 dans le parc du château de Flers Orne
Gratuit. Libre accès de 14 à 17h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-02T14:00:00+02:00 – 2026-08-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T14:00:00+02:00 – 2026-08-02T17:00:00+02:00
Mais qui se promène dans le bocage ? Venez jouer et découvrir ce qui se trame au pied des haies !
dans le parc du château de Flers parc du château Flers Flers 61100 Orne Normandie
Mais qui se promène dans le bocage ? Venez jouer et découvrir ce qui se trame au pied des haies ! Château parc
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