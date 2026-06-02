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Vendredi concert Groupes locaux Flers

Vendredi concert Groupes locaux Flers vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Place Saint-Germain

Ville : 61100 Flers

Département : Orne

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Flers

Vendredi concert Groupes locaux

Place Saint-Germain Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

20h-23h soirée Groupes Locaux

20h Zamaney (musique du monde)
21h Victor Deverre (pop)
22h Eden (rock)

Foodtruck   .

Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75  accueil@flerstourisme.fr

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English : Vendredi concert Groupes locaux

L’événement Vendredi concert Groupes locaux Flers a été mis à jour le 2026-06-02 par Flers agglo

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