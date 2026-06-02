Vendredi concert Groupes locaux Flers
Vendredi concert Groupes locaux Flers vendredi 31 juillet 2026.
Flers
Vendredi concert Groupes locaux
Place Saint-Germain Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
20h-23h soirée Groupes Locaux
20h Zamaney (musique du monde)
21h Victor Deverre (pop)
22h Eden (rock)
Foodtruck .
Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr
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English : Vendredi concert Groupes locaux
L’événement Vendredi concert Groupes locaux Flers a été mis à jour le 2026-06-02 par Flers agglo
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