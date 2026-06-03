Concert Gaviny (pop-folk-celtique) Flers
Concert Gaviny (pop-folk-celtique) Flers vendredi 7 août 2026.
Flers
Concert Gaviny (pop-folk-celtique)
Place Saint-Germain Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Depuis les 60 concerts de la tournée Vent de l’Ouest , leur son a mûri.
Entre immédiateté rock et poésie folk, leur pop aux accents celtiques devient plus brute. L’authenticité des sonorités acoustique y rencontre une modernité de production, comme une invitation à redécouvrir GAVINY.
Sur scène, GAVINY se mue en power trio avec le renfort du reconnu batteur brestois Lionel Prigent, pour un road trip musical haletant. .
Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr
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English : Concert Gaviny (pop-folk-celtique)
L’événement Concert Gaviny (pop-folk-celtique) Flers a été mis à jour le 2026-06-03 par Flers agglo
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