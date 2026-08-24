Cirque en famille Atelier cirque La Chapelle-Bertrand

Informations pratiques

La Chapelle-Bertrand

Cirque en famille

Atelier cirque 17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-05 12:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Atelier de découverte du cirque avec toute la famille (sans limite d’âge, ni de nombre de participant).

Petits et grands s’essayeront à la jonglerie, fil d’équilibre, boule, trapèze, tissu aerien.

Un moment de partage en famille pour vivre ensemble une matinée ludique et amusante. .

Atelier cirque 17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Cirque en famille

L’événement Cirque en famille La Chapelle-Bertrand a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine