Cours de Biokinésie 2026-2027 Salle du conseil municipal La Chapelle-Bertrand
mardi 15 septembre 2026 · Salle du conseil municipal · La Chapelle-Bertrand
Informations pratiques
La Chapelle-Bertrand
Cours de Biokinésie 2026-2027
Salle du conseil municipal 23 Rue Principale La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-15
REPRISE RENTREE 2026/2027 A partir du 15 septembre Venez profiter de 2 cours d’essais !
Basée sur la gymnastique des organes, la Biokinésie allie mouvements lents & dynamiques inspirés du Pilates et du Yoga, mélangés à des exercices de respirations pôur favoriser l’auto-massage de vos organes.
Pratiquer la Biokinésie permet d’améliorer votre posture, votre souplesse, de gagner en capacité respiratoire, de travailler votre posture et vos muscles profonds. C’est aussi un moment de détente et de relachement qui vous permettra d’agir sur de nombreuses problématiques constipation, douleurs articulaires, prise de poids, dos vouté…).
BIOKINÉSIE le cours adapté à TOUS avec des postures douces de renformcement au sol ou debout, des adaptations en foncitons de vos capacités.
Matériel à prévoir
Un tapis
Un bâton
Des poids légers
Une tenue souple
La bonne humeur ! .
Salle du conseil municipal 23 Rue Principale La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 40 48 97
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English : Cours de Biokinésie 2026-2027
L’événement Cours de Biokinésie 2026-2027 La Chapelle-Bertrand a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine
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