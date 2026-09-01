Cours de Biokinésie 2026-2027 Salle du conseil municipal La Chapelle-Bertrand

Informations pratiques

La Chapelle-Bertrand

Cours de Biokinésie 2026-2027

Salle du conseil municipal 23 Rue Principale La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-15

REPRISE RENTREE 2026/2027 A partir du 15 septembre Venez profiter de 2 cours d’essais !

Basée sur la gymnastique des organes, la Biokinésie allie mouvements lents & dynamiques inspirés du Pilates et du Yoga, mélangés à des exercices de respirations pôur favoriser l’auto-massage de vos organes.

Pratiquer la Biokinésie permet d’améliorer votre posture, votre souplesse, de gagner en capacité respiratoire, de travailler votre posture et vos muscles profonds. C’est aussi un moment de détente et de relachement qui vous permettra d’agir sur de nombreuses problématiques constipation, douleurs articulaires, prise de poids, dos vouté…).

BIOKINÉSIE le cours adapté à TOUS avec des postures douces de renformcement au sol ou debout, des adaptations en foncitons de vos capacités.

Matériel à prévoir

Un tapis

Un bâton

Des poids légers

Une tenue souple

La bonne humeur ! .

Salle du conseil municipal 23 Rue Principale La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 40 48 97

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English : Cours de Biokinésie 2026-2027

L’événement Cours de Biokinésie 2026-2027 La Chapelle-Bertrand a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine