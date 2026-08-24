Cirque en famille Atelier cirque La Chapelle-Bertrand
samedi 3 avril 2027 · Atelier cirque · La Chapelle-Bertrand
Informations pratiques
La Chapelle-Bertrand
Cirque en famille
Atelier cirque 17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 10:00:00
fin : 2027-04-03 12:00:00
Date(s) :
2027-04-03
Atelier de découverte du cirque avec toute la famille (sans limite d’âge, ni de nombre de participant).
Petits et grands s’essayeront à la jonglerie, fil d’équilibre, boule, trapèze, tissu aerien.
Un moment de partage en famille pour vivre ensemble une matinée ludique et amusante. .
Atelier cirque 17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Cirque en famille
L’événement Cirque en famille La Chapelle-Bertrand a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine
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