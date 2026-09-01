AGENDA · La Chapelle-Bertrand
Portes ouvertes yoga Mairie La Chapelle-Bertrand
jeudi 10 septembre 2026 · Mairie · La Chapelle-Bertrand
Informations pratiques
La Chapelle-Bertrand
Portes ouvertes yoga
Mairie 23 Rue Principale La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 09:30:00
fin : 2026-09-10 10:45:00
Date(s) :
2026-09-10
Nouveauté Cours hebdomadaires de yoga à La Chapelle Bertrand.
Cours tous niveaux .
Mairie 23 Rue Principale La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 80 27 78 oji.pratiquesdeveil@gmail.com
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English : Portes ouvertes yoga
L’événement Portes ouvertes yoga La Chapelle-Bertrand a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine
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