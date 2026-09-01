UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Chapelle-Bertrand

Portes ouvertes yoga Mairie La Chapelle-Bertrand

jeudi 10 septembre 2026 · Mairie · La Chapelle-Bertrand

Portes ouvertes yoga Mairie La Chapelle-Bertrand

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Mairie
Adresse
23 Rue Principale
Ville
79200 La Chapelle-Bertrand
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

La Chapelle-Bertrand

Portes ouvertes yoga

Mairie 23 Rue Principale La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 09:30:00
fin : 2026-09-10 10:45:00

Date(s) :
2026-09-10

Nouveauté Cours hebdomadaires de yoga à La Chapelle Bertrand.

Cours tous niveaux   .

Mairie 23 Rue Principale La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 80 27 78  oji.pratiquesdeveil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes yoga

L’événement Portes ouvertes yoga La Chapelle-Bertrand a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à La Chapelle-Bertrand (Deux-Sèvres)