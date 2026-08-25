Cirque et théâtre musical Ballroom à Arlequin Accueil de loisirs Arlequin Auray
mercredi 3 février 2027 · Accueil de loisirs Arlequin · Auray
Informations pratiques
Auray
Cirque et théâtre musical Ballroom à Arlequin
Accueil de loisirs Arlequin 10 Rue du Général Auguste la Houlle Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-03 20:30:00
fin : 2027-02-03
Date(s) :
2027-02-03 2027-02-04
Dans un camion transformé en salle de spectacle, jonglerie et musique composent un monde magique. Stijn Grupping repousse les limites du jonglage en laissant les balles “choisir” leur propre chorégraphie, avec beaucoup de maîtrise et un peu de magie. À travers leurs déplacements, oscillations, accélérations et ralentissements imprévisibles, s’installe un ballet fascinant.
Accompagné des musiciens Jochem Baelus et Frederik Meulyzer, qui créent un univers sonore singulier avec tout ce qu’ils ont sous la main, Stijn Grupping vous emmène, sans dire un mot, faire un voyage inoubliable. Un moment suspendu où le temps rebondit au rythme des balles et des sons.
La jonglerie devient magie, le cirque pure poésie. Rien que pour cette magie, il faut voir ce spectacle.
Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .
Accueil de loisirs Arlequin 10 Rue du Général Auguste la Houlle Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00
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English :
L’événement Cirque et théâtre musical Ballroom à Arlequin Auray a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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