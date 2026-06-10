Auray

Atelier Découvertes des insectes Créations

La petite forêt Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

À travers Sabine alias Les explorations des Herminons propose des ateliers nature pour enfants qui valorisent les richesses du territoire local, en les invitant à vivre des expériences immersives en plein air.

Chaque atelier est une occasion de découvrir la nature environnante de manière ludique, sensible et éducative.

Ateliers hebdomadaires (hors vacances scolaires)

Tous les mercredis

– 2,5 5 ans 9h30 11h30

– 6 12 ans 13h45 16h45

Chaque séance s’articule autour d’une thématique nature (animaux, saisons, orientation, feu, cabanes…). .

La petite forêt Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 38 04 82 13

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English :

L’événement Atelier Découvertes des insectes Créations Auray a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon