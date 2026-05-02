Cirque Familia FRITEAU À proximité du Centre Leclerc Sainte-Verge
Cirque Familia FRITEAU À proximité du Centre Leclerc Sainte-Verge samedi 2 mai 2026.
Sainte-Verge
Cirque Familia FRITEAU
À proximité du Centre Leclerc Rue Denis Papin Sainte-Verge Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03 2026-05-06 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10
Préparez-vous à vivre un moment magique en famille !
Acrobaties, rires, émotions et surprises vous attendent sous le chapiteau de la famille FRITEAU ! Un spectacle pour petits et grands dans lequel vous découvrirez la magie du cirque et partagerez un moment inoubliable. ATTENTION PAS DE RÈGLEMENT
Préparez-vous à vivre un moment magique en famille !
Acrobaties, rires, émotions et surprises vous attendent sous le chapiteau de la famille FRITEAU ! Un spectacle pour petits et grands dans lequel vous découvrirez la magie du cirque et partagerez un moment inoubliable.
ATTENTION PAS DE RÈGLEMENT PAR CARTE BLEUE .
À proximité du Centre Leclerc Rue Denis Papin Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 95 20 01
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English : Cirque Familia FRITEAU
Get ready for a magical family experience!
Acrobatics, laughter, emotions and surprises await you under the FRITEAU family big top! A show for young and old, in which you’ll discover the magic of the circus and share an unforgettable moment. ATTENTION NO PAYMENT
L’événement Cirque Familia FRITEAU Sainte-Verge a été mis à jour le 2026-04-29 par Maison du Thouarsais
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