Informations pratiques

Charleville-Mézières

Cirque Flux (titre provisoire)

Plaine du Mont Olympe Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 16 – 16 – 24 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-13

fin : 2027-05-13

Date(s) :

2027-05-13

Sous son chapiteau, le Cirque Pardi! nous plonge dans un univers onirique rappelant étrangement le monde qui nous entoure. Ce collectif d’artistes construit sur les ruines un paysage hors du temps entre chaos et délicatesse. Sur la piste, cirque, théâtre, danse, musique, chant et poésie forment une alchimie commune et nous invitent à célébrer l’être et le vivant dans toute son absurdité entre grandiose et fracas.Flux, comme un rire incontrôlable, nous entraîne au-delà de nos peurs et rend la folie contagieuse et salvatrice. Un moment de vie vibrant, inattendu et profondément humain.1h10 + 6 ans

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Plaine du Mont Olympe Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

Under its big top, Cirque Pardi! immerses us in a dreamlike world that is strangely reminiscent of the world around us. This collective of artists builds a timeless landscape from the ruins, somewhere between chaos and delicacy. On the stage, circus, theater, dance, music, song, and poetry blend into a shared alchemy, inviting us to celebrate existence and life in all its absurdity: between grandeur and chaos.Flux, like uncontrollable laughter, carries us beyond our fears and makes madness both contagious and redemptive. A vibrant, unexpected, and deeply human moment of life. 1h10 + 6 ans

L’événement Cirque Flux (titre provisoire) Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme