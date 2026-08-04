Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Cirque Francotelli

Place des Balayes Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-05

La compagnie Francotelli sur la piste ! jonglage, clowns et cie …

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Place des Balayes Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 68 52 42

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English :

The Francotelli Troupe Takes the Stage! Juggling, clowns, and more…

L’événement Cirque Francotelli Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Haut-Lignon