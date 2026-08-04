AGENDA · Le Chambon-sur-Lignon
Cirque Francotelli Le Chambon-sur-Lignon
mardi 4 août 2026 · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Cirque Francotelli
Place des Balayes Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-05
La compagnie Francotelli sur la piste ! jonglage, clowns et cie …
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Place des Balayes Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 68 52 42
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English :
The Francotelli Troupe Takes the Stage! Juggling, clowns, and more…
L’événement Cirque Francotelli Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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