Surprises au tennis ! Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon

Surprises au tennis !

Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Matchs de doubles entrecoupés par un quizz et suivis d’un barbecue.

Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 04 32 96

English :

Doubles matches interspersed with a quiz and followed by a barbecue.

