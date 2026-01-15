Cinémapéro Les Roches Le Chambon-sur-Lignon

Cinémapéro

Les Roches Espace d’art contemporain Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04

2026-08-04

Projection d’un court-métrage suivie de discussions autour d’un apéritif pensé pour l’occasion. Tout le monde est bienvenu.

Les Roches Espace d'art contemporain Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 26 68 contact@eaclesroches.com

English :

Screening of a short film followed by discussion over a specially designed aperitif. All are welcome.

