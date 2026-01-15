Initiation à la culture du bonsaï Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Initiation à la culture du bonsaï

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:00:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

L’histoire, la culture, la vie d’un bonsai au travers des 4 saisons.

Exercices pratiques de taille. Vous pouvez apporter votre bonsaï afin de réaliser des travaux pratiques. Dès 15 ans.

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

English :

The history, culture and life of bonsai through the 4 seasons.

Practical pruning exercises. You can bring your own bonsai for practical work. From 15 years of age.

