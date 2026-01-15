Initiation à la culture du bonsaï Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
2026-08-04
L’histoire, la culture, la vie d’un bonsai au travers des 4 saisons.
Exercices pratiques de taille. Vous pouvez apporter votre bonsaï afin de réaliser des travaux pratiques. Dès 15 ans.
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
English :
The history, culture and life of bonsai through the 4 seasons.
Practical pruning exercises. You can bring your own bonsai for practical work. From 15 years of age.
