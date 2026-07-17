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AGENDA · Hauteville-sur-Mer

Cirque Hauteville-sur-Mer

mercredi 12 août 2026 · Hauteville-sur-Mer

Cirque Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de Normandie
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Cirque

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Cirque clowns, jongleurs, équilibristes et trapézistes.
Rendez-vous les 12 et 13 août à 18h place de Normandie à Hauteville-sur-Mer.   .

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie  

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English : Cirque

L’événement Cirque Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme

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