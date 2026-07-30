Cirque Immaqaa, ici peut-être Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Cirque Immaqaa, ici peut-être

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:00:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12 2027-02-13

C’est une histoire sans récit. C’est une histoire qui se ressent, qui se regarde, qui s’éprouve. Une histoire de grands vents, d’aridité parfois, de vie pourtant. Celle des grands Nords de notre planète. Celle où des explorateurs ont pu tant de fois s’échouer, pris dans le froid glacial.

Mathurin Bolze pose ici un immense mur blanc comme la neige, courbé comme une vague de portés en voltiges, de contorsions en suspensions, huit acrobates tentent d’habiter cette banquise qui se fissure, qui se reconfigure. Parfois ils se groupent, d’autres fois ils se divisent, s’offrant des solitudes.

Sur ce mur surgiront quelques images subliminales de l’Arctique et contre lui, on entendra la brise souffler. Parce que Mathurin Bolze y est allé, en Arctique, et en a ramené assez de sensations pour en faire un spectacle. Et puis, ce mot, Immaqaa . Peut-être en inuktitut. Peut-être qu’il saura nous dire l’harmonie avec la nature, dans d’humaines solidarités.

A partir de 10 ans

Durée 1h15

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cirque Immaqaa, ici peut-être

L’événement Cirque Immaqaa, ici peut-être Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie