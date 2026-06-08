Cirque KA-IN Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Cirque KA-IN

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-03-23 20:00:00

fin : 2027-03-23 21:10:00

Date(s) :

2027-03-23

Formidable troupe dont le talent n’est plus à démontrer, le Groupe Acrobatique de Tanger invite régulièrement des artistes à les mettre en piste pour chacune de leurs nouvelles productions. Avec KA-IN, les treize acrobates s’associent à Raphaëlle Boitel pour créer un ballet aérien spectaculaire. Sur scène, ils déploient un vocabulaire physique puissant fait de sauts, portés et pyramides humaines, hérités de l’acrobatie marocaine. Dans un univers visuel en clair-obscur, les corps se portent, s’élèvent et se rattrapent dans un mouvement collectif infatigable. À la rencontre du cirque et de la danse, la pièce interroge l’identité, le courage, le lâcher-prise et l’affirmation de soi. Inspiré notamment par la culture berbère et la figure de l’homme libre , KA-IN célèbre avec élan la jeunesse, la fraternité et le dépassement de soi.

A partir de 7 ans.Tout public

27 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

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English :

A remarkable troupe whose talent is well established, the Tangier Acrobatic Group regularly invites artists to join them on stage for each of their new productions. In KA-IN, the thirteen acrobats team up with Raphaëlle Boitel to create a spectacular aerial ballet. On stage, they display a powerful physical vocabulary of jumps, lifts, and human pyramids, rooted in Moroccan acrobatics. In a visual world of light and shadow, the bodies lift, soar, and catch each other in a tireless collective movement. %C0 Blending circus and dance, the piece explores identity, courage, letting go, and self-assertion. Inspired in particular by Berber culture and the figure of “the free man,” KA-IN celebrates youth, brotherhood, and the pursuit of personal excellence with great enthusiasm.

For ages 7 and up.

L’événement Cirque KA-IN Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH