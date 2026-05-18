Cirque & Musique en bord de Saône Gigny-sur-Saône
Cirque & Musique en bord de Saône Gigny-sur-Saône samedi 6 juin 2026.
Gigny-sur-Saône
Cirque & Musique en bord de Saône
Chemin de la Ruée Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Exceptionnel !
Cirque et musique, port de plaisance, chemin de la Ruée, 71240 Gigny-sur-Saône.
A 19h, cirque Digitôle , spectacle de jonglage tout public.
A 20h, musique, fanfare Pulse Pigeon .
A 21h, Jam Session, Funk, Groove, Hip-Hop. Apportez vos instruments pour participer. Buvette, merguez/chipos sur place dès 17h.
Tarifs des spectacles participation libre. .
Chemin de la Ruée Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cirque & Musique en bord de Saône
L’événement Cirque & Musique en bord de Saône Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
À voir aussi à Gigny-sur-Saône (Saône-et-Loire)
- Marché Artisanal Gigny-sur-Saône 24 mai 2026
- Marché artisanal Gigny-sur-Saône 24 mai 2026
- Concert chorale Corps à Chœur & soirée En Voix bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône 29 mai 2026
- Brocante du RPI Marnay- Gigny Saint-Cyr Gigny-sur-Saône 31 mai 2026
- MimE en concert Gigny-sur-Saône 26 juin 2026