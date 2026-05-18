Gigny-sur-Saône

Cirque & Musique en bord de Saône

Chemin de la Ruée Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Exceptionnel !

Cirque et musique, port de plaisance, chemin de la Ruée, 71240 Gigny-sur-Saône.

A 19h, cirque Digitôle , spectacle de jonglage tout public.

A 20h, musique, fanfare Pulse Pigeon .

A 21h, Jam Session, Funk, Groove, Hip-Hop. Apportez vos instruments pour participer. Buvette, merguez/chipos sur place dès 17h.

Tarifs des spectacles participation libre. .

Chemin de la Ruée Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

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English : Cirque & Musique en bord de Saône

L’événement Cirque & Musique en bord de Saône Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne