Cirque Ostinato Champ de Foire Le Havre

Acrobates et voltigeurs hors pairs, les artistes d’AKOREACRO pratiquent un cirque virtuose et aérien qui fait corps avec la musique en live sur la piste. Autant dire que l’ambiance est festive, que les exploits sont légion et que le public, intergénérationnel, ne boude pas son plaisir. Partie prenante de leur ADN, les prouesses physiques s’enchaînent pour tisser des fils narratifs où les relations humaines fondent le noyau des enjeux. Amour, humour, beauté des images composées et puissance musicale, chaque création développe un univers propre, des lignes de tension et de la solidarité à l’état pur. Car ils et elles sont 13 au plateau et la force du collectif est leur porte-bonheur. Avec Ostinato, ils explorent la soif d’inconnu de l’être humain. Depuis la découverte du feu jusqu’à la conquête de l’espace, les frontières de l’humanité sont sans cesse repoussées dans des défis toujours plus fous. Vers l’infini et l’au-delà…

À partir de 5 ans Durée 1h15

