Informations pratiques

Charleville-Mézières

Cirque Personne n’est Pessoa

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-31

fin : 2027-03-31

Date(s) :

2027-03-31

Dans cet hommage à l’énigmatique poète portugais, grand questionneur de l’identité, les figures de style rimées, slamées ou jonglées se cherchent, se perdent, s’entrechoquent.Passé par les 7 Doigts de la Main et le Cirque du Soleil, Nico Pires s’entoure d’artistes pluridisciplinaires pour créer un spectacle croisant poésie, musique, cirque et magie nouvelle. Ensemble, ils vous invitent à un voyage sensible, à la manière de Pessoa, pour qui chaque promenade à travers Lisbonne devenait une odyssée mentale.Prix du meilleur spectacle de cirque aux Lauriers 2025 du théâtre indépendant1h + 6 ans

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

In this tribute to the enigmatic Portuguese poet—a master of questioning identity—rhyming, slam, and juggled stylistic devices seek each other out, lose their way, and clash.Having worked with Les 7 Doigts de la Main and Cirque du Soleil, Nico Pires surrounds himself with multidisciplinary artists to create a show that blends poetry, music, circus, and modern magic. Together, they invite you on a sensory journey, in the style of Pessoa, for whom every stroll through Lisbon became a mental odyssey.Winner of the Best Circus Show Award at the 2025 Lauriers Independent Theater Awards | 1 hour | Ages 6 and up

L’événement Cirque Personne n’est Pessoa Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme